Задержан "химик"-агент России, который готовил поджоги автомобилей ВСУ – СБУ

Мужчина сам сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления, заявила спецслужба

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Днепре местного жителя, имеющего практические знания в химии. По данным следствия, он был агентом РФ, корректировал удары оккупантов и готовил поджоги военных автомобилей и объектов железной дороги в регионе.

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Спецслужба утверждает: первоначально основной задачей агента Федеральной службы безопасности было установление координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

Однако через некоторое время куратор из ФСБ поставил фигуранту новую задачу – осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов Укрзалізниці, отмечают правоохранители.

По инструкции захватчиков мужчина собственноручно сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления – и в определенное время подозреваемый должен был заложить его под военную машину ВСУ и взорвать в отдаленном режиме, поясняет СБУ.

Также, добавляет спецслужба, перед совершением теракта фигурант "проверил" устройство у железнодорожного пути – и проинформировал об этом своего куратора из России.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Согласно данным следствия, если бы агент успешно уничтожил цель, он получил бы новый заказ от ФСБ на дальнейшее уничтожение военного транспорта и релейных шкафов железной дороги.

Однако, отмечает ведомство, подозреваемого удалось разоблачить заранее – фигурантом оказался 48-летний слесарь с местного предприятия, обладавший практическими знаниями в химической отрасли.

В поле зрения ФСБ он попал как активный пользователь российских Telegram-каналов, где оставлял комментарии в поддержку войны РФ против Украины, а во время обысков у него изъяли мобильный телефон с поличным, подчеркивают правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимально ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование, фигурант находится под стражей.