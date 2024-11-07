Затримано "хіміка"-агента Росії, який готував підпали автівок ЗСУ та об'єктів Укрзалізниці – СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання у Дніпрі місцевого жителя, що має практичні знання з хімії. За даними слідства, він був агентом РФ, коригував удари окупантів та готував підпали військових автівок й об'єктів залізниці у регіоні.

Спецслужба стверджує: спочатку основним завданням агента Федеральної служби безпеки було встановлення координат підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Проте через деякий час куратор із ФСБ поставив фігуранту нове завдання – здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об'єктів Укрзалізниці, зазначають правоохоронці.

За інструкцією загарбників чоловік власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування – і у визначений час підозрюваний мав закласти його під військову машину ЗСУ та підірвати у віддаленому режимі, пояснює СБУ.

Також, додає спецслужба, перед вчиненням теракту фігурант "перевірив" пристрій поблизу залізничної колії – і поінформував про це свого куратора з Росії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Згідно з даними слідства, якщо б агент успішно знищив ціль, то він отримав би нове замовлення від ФСБ на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф залізниці.

Проте, зауважує відомство, підозрюваного вдалося викрити завчасно – фігурантом виявився 48-річний слюсар із місцевого підприємства, котрий мав практичні знання у хімічній галузі.

У поле зору ФСБ він потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України, а під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на окупантів, зауважують правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Максимально йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Продовжується розслідування, наразі фігурант перебуває під вартою.