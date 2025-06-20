Задержаны шесть пророссийских агитаторов. LIGA.net узнала имена некоторых из них – фото

За вражескую пропаганду фигурантам может грозить до восьми лет за решеткой

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители разоблачили еще шестерых человек, подозреваемых в пророссийской агитации в интернете. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В частности, в Киеве разоблачен фитнес-тренер, который в своем инстаграме призвал "не сопротивляться врагу" и распространял фейки о Силах обороны. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 26-летнем Денисе Гребенко.

Также в столице задержан бывший пропагандист одной из украинских прокремлевских газет. Следствие установило, что после закрытия редакции он начал вести спортивную колонку в одном из известных интернет-изданий Украины.

Кроме основной работы, мужчина параллельно публиковал сообщения в Telegram-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева.

В Фастовском районе Киевской области задержан гражданин одной из стран центральной Азии. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это Семен Аванесян.

Мужчина активно призывал украинцев сложить оружие перед россиянами. А для "разгона" вражеского контента иностранец создал аккаунты в инстаграме, тик-токе и фейсбуке с аудиторией в 60 000 пользователей.

Кроме этого, киберспециалисты СБУ задержали киевлянина, который в российских соцсетях восхвалял российского диктатора Владимира Путина и героизировал оккупационные группировки России.

Один из подозреваемых (Фото: источник LIGA.net)

В Ивано-Франковской области задержан 30-летний житель села Перекрестное. По данным собеседника LIGA.net, речь идет об Иване Гаврилюке. Установлено, что на своей странице в фейсбуке он называл вооруженную агрессию России "гражданской войной".

А в Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в запрещенной соцсети "Одноклассники" поддерживал захват восточного региона Украины.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями: препятствование законной деятельности Сил обороны, оправдание вооруженной агрессии РФ и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

В случае доказательства вины им может грозить до восьми лет.

Фото: СБУ

Фото: СБУ