Затримано шістьох проросійських агітаторів. LIGA.net дізналася імена деяких із них – фото
Правоохоронці викрили ще шістьох осіб, яких підозрюють у проросійській агітації в інтернеті. Про це повідомила Служба безпеки України.
Зокрема, у Києві викрито фітнес-тренера, який у своєму інстаграмі закликав "не чинити спротив ворогу" та поширював фейки про Сили оборони. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 26-річного Дениса Гребенка.
Також у столиці затримано колишнього пропагандиста однієї з українських прокремлівських газет. Слідство встановило, що після закриття редакції він почав вести спортивну колонку в одному з відомих інтернет-видань України.
Окрім основної роботи, чоловік паралельно публікував дописи в Telegram-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва.
У Фастівському районі Київської області затримано громадянина однієї з країн центральної Азії. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що це Семен Аванесян.
Чоловік активно закликав українців скласти зброю перед росіянами. А для "розгону" ворожого контенту іноземець створив акаунти в інстаграмі, тіктоку та фейсбуку з аудиторією у 60 000 користувачів.
Окрім цього кіберфахівці СБУ затримали киянина, який у російських соцмережах вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.
В Івано-Франківській області затримано 30-річного мешканця села Перехресне. За даними співрозмовника LIGA.net, йдеться про Івана Гаврилюка. Встановлено, що на своїй сторінці у фейсбуку він називав збройну агресію Росії "громадянською війною".
А в Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який у забороненій соцмережі "Одноклассники" підтримував захоплення східного регіону України.
Усім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до скоєних злочинів: перешкоджання законній діяльності Сил оборони, виправдовування збройної агресії РФ та публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу.
В разі доведення провини їм може загрожувати до восьми років.
- 19 червня стало відомо, що в Україні засудили головного тюремника Росії, який створив мережу катівень на Херсонщині.
- 20 червня повідомлялося, що у Києві агент Росії спалив авто Героя України та планував убивство посадовця ЗСУ, його затримано.