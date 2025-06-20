Затримано шістьох проросійських агітаторів. LIGA.net дізналася імена деяких із них – фото

За ворожу пропаганду фігурантам може загрожувати до восьми років за ґратами

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці викрили ще шістьох осіб, яких підозрюють у проросійській агітації в інтернеті. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зокрема, у Києві викрито фітнес-тренера, який у своєму інстаграмі закликав "не чинити спротив ворогу" та поширював фейки про Сили оборони. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 26-річного Дениса Гребенка.

Також у столиці затримано колишнього пропагандиста однієї з українських прокремлівських газет. Слідство встановило, що після закриття редакції він почав вести спортивну колонку в одному з відомих інтернет-видань України.

Окрім основної роботи, чоловік паралельно публікував дописи в Telegram-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва.

У Фастівському районі Київської області затримано громадянина однієї з країн центральної Азії. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що це Семен Аванесян.

Чоловік активно закликав українців скласти зброю перед росіянами. А для "розгону" ворожого контенту іноземець створив акаунти в інстаграмі, тіктоку та фейсбуку з аудиторією у 60 000 користувачів.

Окрім цього кіберфахівці СБУ затримали киянина, який у російських соцмережах вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.

Один із підозрюваних (Фото: джерело LIGA.net)

В Івано-Франківській області затримано 30-річного мешканця села Перехресне. За даними співрозмовника LIGA.net, йдеться про Івана Гаврилюка. Встановлено, що на своїй сторінці у фейсбуку він називав збройну агресію Росії "громадянською війною".

А в Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який у забороненій соцмережі "Одноклассники" підтримував захоплення східного регіону України.

Усім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до скоєних злочинів: перешкоджання законній діяльності Сил оборони, виправдовування збройної агресії РФ та публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

В разі доведення провини їм може загрожувати до восьми років.

Фото: СБУ

Фото: СБУ