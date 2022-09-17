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ЗАЭС вернули в энергосеть Украины – МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 20:37
ЗАЭС вернули в энергосеть Украины – МАГАТЭ - Фото
Фото - скриншот из видео

Запорожская атомная электростанция снова подключена к украинской энергосети и может получать электропитание для поддержания реакторов в режиме штатной остановки, сообщает МАГАТЭ.

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По сообщению наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, инженерам удалось отремонтировать одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые получили повреждения от обстрелов.

Восстановлена подача электроэнергии по линии напряжением 750 кВ, которая способна обеспечивать энергию, необходимую для поддержания режима штатной остановки реактора (с постоянным водяным охлаждением) и прочих функций безопасности.

  • 13 сентября МАГАТЭ заявило, что восстановлены три резервные линии электропередачи, питающие Запорожскую АЭС.
  • 14 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменил – российские террористы по-прежнему контролируют станцию. 
  • 15 сентября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Запорожская АЭС
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