Захват Россией украинских кораблей. Дело дошло до трибунала в Гааге: слушания с 11 октября

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России относительно захвата в ноябре 2018 года украинских моряков и кораблей ВМС ВСУ. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ноябре 2018 года 24 украинских моряка и корабли ВМС ВСУ "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" были захвачены Россией в районе Керческого пролива.

"Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удерживания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", – написал Кулеба.

По мнению главы МИД, это дело также имеет определяющее значение для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что в соответствии с международным морским правом, абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и все страны обязаны его соблюдать или понесут наказание.

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах – это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", – резюмировал Кулеба.

В пресс-службе суда сообщили, что слушания будут проходить в гибридном формате, при этом часть членов делегаций сторон и некоторые члены состава арбитража присоединятся лично, а часть – посредством видеоконференции.

Слушания будут длиться четыре дня и пройдут в два раунда. Украина представит свои устные аргументы суду 12 и 15 октября, а Россия – 11 и 14 октября.

При необходимости дополнительное заседание слушания состоится в субботу, 16 октября.

СПРАВКА. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

Читайте также: "Отморозиться у них не выйдет". Чего Украина требует от России в Гааге за захват кораблей

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.