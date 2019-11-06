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Закон о судебной реформе вступит в силу завтра

Закон о судебной реформе вступит в силу завтра - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
06.11.2019, 10:46

Против положений закона выступал Верховный суд

Закон о деятельности судебного самоуправления опубликован в газете Голос Украины и вступит в силу с завтрашнего дня.

Согласно закону, состава Верховного суда сокращается вдвое: с 200 до 100 судей.

Вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями. 

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Также закон предполагает создание при ВСП комиссии по вопросам добросовестности и этики.

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