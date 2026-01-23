Завершилась первая встреча Украины, России и США в ОАЭ: какие темы и участники были

Киев, Москва и Вашингтон обсудили условия завершения войны и дальнейшую логику переговоров. Делегацию РФ возглавлял топ-разведчик, а не Мединский

Переговоры Украины, России и Соединенных Штатов в ОАЭ 23 января 2026 года (Фото: UAE Presidential Court / EPA)

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, состоялась трехсторонняя встреча Украины, РФ и Соединенных Штатов относительно завершения российской войны. О ходе первого из двух дней переговоров рассказал руководитель украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, встреча была посвящена параметрам завершения войны и "дальнейшей логике переговорного процесса", чтобы продвигаться к "достойному и длительному миру".

Также Умеров отметил посредничество США.

Чиновник сообщил о таком составе делегаций:

→ вместе с ним Украину представляли глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и руководитель фракции власти Слуга народа Давид Арахамия;

→ от Штатов были спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Совета мира, комиссар Федеральной службы закупок (FAS) Джош Груэнбаум, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и глава Европейского командования США на континенте Алексус Гринкевич;

→ в делегации РФ были представители военной разведки и армии.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что переговорную группу оккупантов возглавил начальник военной разведки – Главного управления Генерального штаба России адмирал Игорь Костюков. Ранее его ведомство называлось Главное разведывательное управление (ГРУ). Во время переговоров в Стамбуле в 2025-м делегацию РФ возглавлял советник диктатора РФ Владимир Мединский.

24 января состоятся новые встречи, и к украинской делегации присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Вадим Скибицкий, добавил Умеров.

Он отметил, что представители Украины докладывают президенту Владимиру Зеленскому по итогам каждого этапа переговоров.

"Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога", – подытожил руководитель делегации.