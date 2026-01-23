Закінчилась перша зустріч України, Росії й Штатів в ОАЕ: які теми та учасники були

Київ, Москва та Вашингтон обговорили умови завершення війни та подальшу логіку перемовин. Делегацію РФ очолював топрозвідник, а не Мединський

Переговори України, Росії та Сполучених Штатів в ОАЕ 23 січня 2026 року (Фото: UAE Presidential Court / EPA)

В Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, відбулась тристороння зустріч України, РФ та Сполучених Штатів стосовно завершення російської війни. Про перебіг першого з двох днів переговорів розповів керівник української делегації Рустем Умєров.

За його словами, зустріч була присвячена параметрам завершення війни та "подальшій логіці переговорного процесу", щоб просуватись до "достойного і тривалого миру".

Також Умєров відзначив посередництво США.

Чиновник повідомив про такий склад делегацій:

→ разом з ним Україну представляли глава Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця та керівник фракції влади Слуга народу Давид Арахамія;

→ від Штатів були спецпосланець президента Штатів Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший радник Ради миру, комісар Федеральної служби закупівель (FAS) Джош Груенбаум, міністр американських Сухопутних військ Деніел Дрісколл, а також верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та глава Європейського командування США на континенті Алексус Гринкевич;

→ у делегації РФ були представники воєнної розвідки та армії.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що переговорну групу окупантів очолив начальник воєнної розвідки – Головного управління Генерального штабу Росії адмірал Ігор Костюков. Раніше його відомство називалось Головне розвідувальне управління (ГРУ). Під час переговорів у Стамбулі у 2025-му делегацію РФ очолював радник диктатора РФ Володимир Мединський.

24 січня відбудуться нові зустрічі, й до української делегації приєднаються начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Вадим Скібіцький, додав Умєров.

Він зауважив, що представники України доповідають президенту Володимиру Зеленському за підсумками кожного етапу перемовин.

"Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", – підсумував керівник делегації.