Закрытый брифинг для сенаторов США о помощи Украине и Израилю – кто будет докладчиками

Перед обсуждением законопроектов о выделении помощи Украине и Израилю сенаторы США выслушают руководство разведки, военных и гуманитарных агентств

Сенат США (Фото - EPA)

На 5 декабря намечено проведение секретного брифинга для всех сенаторов США по вопросам военной помощи Украине, Израилю и по дополнительному пакету финансирования национальной безопасности. Об этом помощники сенаторов сообщили Reuters.

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На закрытом брифинге 5 декабря сенаторам США будет предоставлена информация по финансированию помощи Украине, Израилю и по дополнительному пакету поддержки национальной безопасности, запрос на которое направил в Конгресс президент Джо Байден, сообщили источники агентства.

Докладчиками на брифинг приглашены глава Национальной разведки Аврил Хейнс, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун и заместитель руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман.

Вчера, 29 ноября, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат начнет рассматривать законопроекты о помощи Израилю и Украине уже на следующей неделе.

20 октября Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

27 ноября сообщалось, что 77% членов Конгресса поддержали бы законопроект о финансировании Украины, если в пакете с ним будут идти выделение средств для Израиля и укрепление южной границы США.

3 ноября 2023 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о помощи одному Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине.

17 ноября заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что финансовая и военная помощь Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и нельзя допустить, чтобы Украина потерпела поражение из-за недостаточного финансирования.

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