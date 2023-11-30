Закритий брифінг для сенаторів США щодо допомоги Україні та Ізраїлю – хто буде доповідачами

Перед обговоренням законопроєктів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю сенатори США вислухають керівництво розвідки, військових та гуманітарних агентств

Сенат США (Фото - EPA)

На 5 грудня намічено проведення секретного брифінгу для всіх сенаторів США з питань військової допомоги Україні, Ізраїлю та додаткового пакета фінансування національної безпеки. Про це помічники сенаторів повідомили Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На закритому брифінгу 5 грудня сенаторам США буде надано інформацію щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та додаткового пакета підтримки національної безпеки, запит на який направив до Конгресу президент Джо Байден, повідомили джерела агентства.

Доповідачами на брифінг запрошені голова Національної розвідки Авріл Хейнс, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун та заступник керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Учора, 29 листопада, лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат почне розглядати законопроєкти щодо допомоги Ізраїлю та Україні вже наступного тижня.

20 жовтня Білий дім направив до Конгресу запит щодо виділення $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

27 листопада повідомлялося, що 77% членів Конгресу підтримали б законопроєкт про фінансування України, якщо в пакеті з ним будуть виділені кошти для Ізраїлю та зміцнення південного кордону США.

3 листопада 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про допомогу тільки Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні.

17 листопада заступник прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що погодження пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен вважає, що фінансова та військова допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів і не можна допустити, щоб Україна зазнала поразки через недостатнє фінансування.

Читайте також: Спікер Палати Джонсон: Україна – пріоритет США. Впевнений, ухвалимо нову допомогу до Різдва