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Залужный: Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 19:56
Залужный: Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью - Фото
Валерий Залужный

У России не получилось быстро захватить Украину, сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Он поблагодарил всех военнослужащих ВСУ, генералов, офицеров, сержантов и солдат, которые защищает Украину от российских оккупантов.

Поблагодарил украинский народ и иностранных партнеров, но подчеркнул, что сейчас время работы, а не обсуждений.

"Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!" – заявил Залужный.

Наталия Медведева
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Валерий Залужный
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