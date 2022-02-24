Залужный: Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью

У России не получилось быстро захватить Украину, сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Он поблагодарил всех военнослужащих ВСУ, генералов, офицеров, сержантов и солдат, которые защищает Украину от российских оккупантов.

Поблагодарил украинский народ и иностранных партнеров, но подчеркнул, что сейчас время работы, а не обсуждений.

"Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!" – заявил Залужный.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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