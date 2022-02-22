Залужный созвонился с начальником Генштаба Беларуси из-за военно-политической ситуации

Сегодня, 22 февраля, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба Беларуси Виктором Гулевичем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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По данным беларуского оборонного ведомства, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Гулевич и Залужный обсудили складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе, других подробностей нет. Минобороны Украины пока не сообщило о разговоре главкома ВСУ с начальником Генштаба Беларуси.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. После этого состоялись взаимные визитах атташе по вопросам обороны на беларуские и украинские военные учения.

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Оксана Житнюк

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