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Замгенсека НАТО про победу Украины – и на Евровидении тоже

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 12:33
Замгенсека НАТО про победу Украины – и на Евровидении тоже - Фото
Мирча Джоане (Фото - EPA)

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане поздравил Украину с победой на Евровидении и сказал, что это "сигнал Владимиру Путину", и что поддержка всего мира сделает неизбежной победу Украины и в войне, развязанной против нее Россией. Об этом сообщает Reuters

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На неформальном саммите глав МИД стран НАТО в Берлине, который собрался для обсуждения вероятного вступления в альянс Финляндии и Швеции и дальнейшей стратегии блока в условиях  вторжения России в Украину, Джоане заменял заболевшего Йенса Столтенберга.

Джоане сказал, что "хотел бы поздравить Украину с победой на Евровидении", и что сегодня такое поздравление не звучит "легкомысленно".

"Вчера мы видели огромную общественную поддержку храбрости (Украины) от всей Европы и Австралии", – сказал он.

Джоане также отметил, что НАТО тоже хочет послать Владимиру Путину "сигнал", что, несмотря на невиданную со времен окончания Второй мировой "жестокость и циничность" развязанной им войны, Украина не перестает "поражать своей храбростью", а Запад — своим единством.

"Мы едины, мы сильны, и мы будем продолжать помогать Украине для ее победы в этой войне", – сказал Джоане.

Сергей Бережной
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