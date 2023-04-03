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Замглавы МИД Турции, России, Ирана и Сирии встретятся в Москве

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 09:59
Замглавы МИД Турции, России, Ирана и Сирии встретятся в Москве - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото: EPA)

Сегодня, 3 апреля, в Москве начинается двухдневная встреча дипломатов Турции, России, Ирана и Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

По словам Чавушоглу, основной темой четырехсторонней встречи 3-4 апреля в Москве будет обсуждение сирийской проблемы.

Встреча будет проходить на уровне заместителей министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Также Чавушоглу прокомментировал также повестку намеченного на 6-7 апреля визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.

По словам главы турецкого МИД, они обсудят двустороннее сотрудничество, зерновое соглашение, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

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Наталія Медведєва
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Турция Иран Сирия Мевлют Чавушоглу
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