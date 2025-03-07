Заморозка помощи Украине от США. Аналитик Паракилас рассказал, что ляжет на плечи Европы
Наибольшим пробелом вооружения для Украины, которую Европе предстоит заполнить в ближайшей перспективе на фоне приостановки военной помощи от США, станут боеприпасы для противовоздушной обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель исследований по оборонной стратегии, политике и возможностям в RAND Europe Джейкоб Паракилас.
Речь идет, по его словам, как о боеприпасах для европейских систем, типа SAMP/T и IRIS-T, так и о ракетах к американским Patriot, HAWK, AMRAAM и Sidewinder из европейских запасов.
"Хотя США сохраняют полномочия по экспортному контролю над ними и в принципе могут ограничить их реэкспорт", – уточнил Паракилас.
Аналитик подчеркнул, что украинцы разработали ряд собственных подходов к борьбе с более многочисленными и более дешевыми воздушными угрозами, такими как "шахеды" и "Ланцеты".
"Но оружие, которое может поражать российские баллистические ракеты и высокопроизводительные боевые самолеты, по-прежнему преимущественно американского происхождения", – сказал он.
К тому же, по убеждению Паракиласа, Европа может минимизировать негативные последствия паузы в американской помощи, увеличив прямое финансирование украинской промышленности, которая значительно нарастила свой потенциал и может удовлетворить многие потребности ВСУ на тактическом уровне.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- Также Штаты приостановили передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.
- 6 марта спецпосланник Трампа по вопросам Украины Келлог заявил, что Украине хватит вооружения, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.