Замороження допомоги Україні від США. Аналітик Паракілас розповів, що ляже на плечі Європи

За словами керівника досліджень з питань оборонної стратегії, політики та можливостей в RAND Europe, найбільшою прогалиною стануть боєприпаси для ПВО

Фото: ЕРА / Olivier Matthys

Найбільшою прогалиною озброєння для України, яку Європі потрібно буде заповнити в найближчій перспективі на тлі призупинення військової допомоги від США, стануть боєприпаси для протиповітряної оборони. Про це в коментарі LIGA.net повідомив керівник досліджень з питань оборонної стратегії, політики та можливостей в RAND Europe Джейкоб Паракілас.

Ідеться, за його словами, як про боєприпаси для європейських систем, типу SAMP/T і IRIS-T, так і про ракети до американських Patriot, HAWK, AMRAAM і Sidewinder з європейських запасів.

"Хоча США зберігають повноваження з експортного контролю над ними й в принципі можуть обмежити їхній реекспорт", – уточнив Паракілас.

Аналітик наголосив, що українці розробили низку власних підходів до боротьби з більш численними та дешевшими повітряними загрозами, такими як "шахеди" і "Ланцети".

"Але зброя, яка може вражати російські балістичні ракети та високопродуктивні бойові літаки, все ще переважно американського походження", – сказав він.

До того ж, на переконання Паракіласа, Європа може мінімізувати негативні наслідки від паузи в американській допомозі, збільшивши пряме фінансування української промисловості, яка значно наростила свій потенціал і може задовольнити багато потреб ЗСУ на тактичному рівні.