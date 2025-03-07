Замороження допомоги Україні від США. Аналітик Паракілас розповів, що ляже на плечі Європи
Найбільшою прогалиною озброєння для України, яку Європі потрібно буде заповнити в найближчій перспективі на тлі призупинення військової допомоги від США, стануть боєприпаси для протиповітряної оборони. Про це в коментарі LIGA.net повідомив керівник досліджень з питань оборонної стратегії, політики та можливостей в RAND Europe Джейкоб Паракілас.
Ідеться, за його словами, як про боєприпаси для європейських систем, типу SAMP/T і IRIS-T, так і про ракети до американських Patriot, HAWK, AMRAAM і Sidewinder з європейських запасів.
"Хоча США зберігають повноваження з експортного контролю над ними й в принципі можуть обмежити їхній реекспорт", – уточнив Паракілас.
Аналітик наголосив, що українці розробили низку власних підходів до боротьби з більш численними та дешевшими повітряними загрозами, такими як "шахеди" і "Ланцети".
"Але зброя, яка може вражати російські балістичні ракети та високопродуктивні бойові літаки, все ще переважно американського походження", – сказав він.
До того ж, на переконання Паракіласа, Європа може мінімізувати негативні наслідки від паузи в американській допомозі, збільшивши пряме фінансування української промисловості, яка значно наростила свій потенціал і може задовольнити багато потреб ЗСУ на тактичному рівні.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.
- Також Штати призупинили передання розвідувальних даних Україні. Міністр оборони Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами.
- 6 березня спецпосланець Трампа з питань України Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу у допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.