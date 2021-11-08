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Запад призвал Раду неотложно принять законопроект о реформе СБУ

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 13:55
Запад призвал Раду неотложно принять законопроект о реформе СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Послы стран Большой семерки, а также представители Евросоюза и НАТО призвали Раду "неотложно" принять закон о реформе Службы безопасности Украины. Это будет "важным шагом для приближения членства Украины в ЕС и НАТО", отметили они. Об этом говорится в сообщении в Twitter послов G7 и в совместном обращении глав дипмиссий, опубликованном ЕП.

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"Принятие как законопроекта 3196-Д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ", – говорится в сообщении G7.

Послы отметили, что это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности.

Также представители ЕС, США и НАТО призвали все политические партии в Верховной раде воспользоваться этой возможностью, поскольку она станет "важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО".

Представители дипмиссий уточнили, что проект закона предусматривает поэтапное лишение СБУ всех полномочий досудебного расследования. Также штат ведомства должен быть сокращен, а служба должна быть демилитаризирована. Кроме того СБУ намерены отстранить от расследований экономических преступлений, и усилить надзор за деятельностью ведомства.

Скриншот: G7AmbReformUA/Twitter

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Елизавета Кумбер
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сбу нато евросоюз законопроект большая семерка дипмиссии
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