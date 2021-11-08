Запад призвал Раду неотложно принять законопроект о реформе СБУ
Послы стран Большой семерки, а также представители Евросоюза и НАТО призвали Раду "неотложно" принять закон о реформе Службы безопасности Украины. Это будет "важным шагом для приближения членства Украины в ЕС и НАТО", отметили они. Об этом говорится в сообщении в Twitter послов G7 и в совместном обращении глав дипмиссий, опубликованном ЕП.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Принятие как законопроекта 3196-Д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ", – говорится в сообщении G7.
Послы отметили, что это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности.
Также представители ЕС, США и НАТО призвали все политические партии в Верховной раде воспользоваться этой возможностью, поскольку она станет "важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО".
Представители дипмиссий уточнили, что проект закона предусматривает поэтапное лишение СБУ всех полномочий досудебного расследования. Также штат ведомства должен быть сокращен, а служба должна быть демилитаризирована. Кроме того СБУ намерены отстранить от расследований экономических преступлений, и усилить надзор за деятельностью ведомства.
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В начале октября 2019-го появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагали поменять и внедрить.
- В мае 2021 года в Центре противодействия коррупции заявили, что в последней версии законопроекта о реформе СБУ спецслужбе оставили право на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить это.
- В июне послы G7 одобрили обновленный проект закона. ЕС, США и НАТО призвали Украину незамедлительно принять его.
Читайте также: За фасадом Владимирской. Как устроена Служба безопасности Украины и почему не поможет реформа
Комментарии