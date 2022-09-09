Запаса старых ракет у России хватит года на три – ГУР

У России заканчиваются новые ракеты, но остаются старые – их запасов может хватить на три года войны с нынешней интенсивностью. Об этом рассказал в подкасте УП (не)Безпечна країна представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Россия столкнулась с дефицитом ракет "Искандер", их осталось менее 200, сейчас их применяют очень редко, говорит Скибицкий. Ракеты "Калибр" россияне тоже берегут – они могли их производить 150-180 штук в год, но 70% комплектующих были импортными.

При этом у РФ остаются ракеты ПВО С-300, которыми она также обстреливает Украину. Им порядка 35-40 лет, на хранении находятся около 30 лет, но таких ракет есть порядка 7000.

"Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускают их по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", – объясняет представитель ГУР.

Украина нуждается в дальнобойных ракетах, они могут стать гейм-ченджером войны, писали в совместной статье главком ВСУ Залужный и генерал-лейтенант Забродский.

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Марко Сировой

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