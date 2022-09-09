UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запаса старых ракет у России хватит года на три – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 11:16
Запаса старых ракет у России хватит года на три – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот)

У России заканчиваются новые ракеты, но остаются старые – их запасов может хватить на три года войны с нынешней интенсивностью. Об этом рассказал в подкасте УП (не)Безпечна країна представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия столкнулась с дефицитом ракет "Искандер", их осталось менее 200, сейчас их применяют очень редко, говорит Скибицкий. Ракеты "Калибр" россияне тоже берегут – они могли их производить 150-180 штук в год, но 70% комплектующих были импортными.

При этом у РФ остаются ракеты ПВО С-300, которыми она также обстреливает Украину. Им порядка 35-40 лет, на хранении находятся около 30 лет, но таких ракет есть порядка 7000.

"Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускают их по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", – объясняет представитель ГУР.

Читайте также разбор: "Эта война надолго". Рамштайн 5.0 и Блинкен у Зеленского: как будут вооружать Украину

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка гур ракеты армия рф калибр искандер войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 