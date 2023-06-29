Запорожье готовится к возможному теракту России на ЗАЭС. В городе проведут учения — ОВА

В Запорожье проведут учения на случай возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, в Запорожье и Запорожском районе начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты.

Возможны перекрытия движения транспорта. Цель мероприятий — слаживание действий всех служб в случае угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Малашко отметил, что ситуация контролируемая и призвал воздерживаться от излишнего внимания к учениям.

Глава ОВА заявил, что в случае катастрофы прозвучат сигналы сирен и других систем оповещения, после чего необходимо будет послушать сообщения властей, а также черпать дальнейшую информацию из официальных источников.

Напомним, что в случае подрыва Запорожской АЭС россиянами эвакуация затронет несколько областей.

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