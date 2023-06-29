Запорожье готовится к возможному теракту России на ЗАЭС. В городе проведут учения — ОВА
29.06.2023, 07:29
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба станции)
В Запорожье проведут учения на случай возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
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По его словам, в Запорожье и Запорожском районе начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты.
Возможны перекрытия движения транспорта. Цель мероприятий — слаживание действий всех служб в случае угрозы теракта на Запорожской АЭС.
Малашко отметил, что ситуация контролируемая и призвал воздерживаться от излишнего внимания к учениям.
Глава ОВА заявил, что в случае катастрофы прозвучат сигналы сирен и других систем оповещения, после чего необходимо будет послушать сообщения властей, а также черпать дальнейшую информацию из официальных источников.
Напомним, что в случае подрыва Запорожской АЭС россиянами эвакуация затронет несколько областей.
- 20 июня президент США Байден назвал реальной угрозу применения тактического ядерного оружия российским диктатором.
- 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
- В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.
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