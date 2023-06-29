Запоріжжя готується до можливого теракту Росії на ЗАЕС. У місті проведуть навчання — ОВА

У Запоріжжі проведуть навчання у разі можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочинаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту.

Можливе перекриття руху транспорту. Мета заходів — злагодження дій усіх служб у разі загрози теракту на Запорізькій АЕС.

Малашко зазначив, що ситуація контрольована і закликав утримуватись від зайвої уваги до навчань.

Глава ОВА заявив, що у разі катастрофи пролунають сигнали сирен та інших систем оповіщення, після чого необхідно буде послухати повідомлення влади, а також черпати подальшу інформацію з офіційних джерел.

Нагадаємо, що у разі підриву Запорізької АЕС росіянами евакуація торкнеться кількох областей.

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