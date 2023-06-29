Запоріжжя готується до можливого теракту Росії на ЗАЕС. У місті проведуть навчання — ОВА
У Запоріжжі проведуть навчання у разі можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
За його словами, у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочинаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту.
Можливе перекриття руху транспорту. Мета заходів — злагодження дій усіх служб у разі загрози теракту на Запорізькій АЕС.
Малашко зазначив, що ситуація контрольована і закликав утримуватись від зайвої уваги до навчань.
Глава ОВА заявив, що у разі катастрофи пролунають сигнали сирен та інших систем оповіщення, після чого необхідно буде послухати повідомлення влади, а також черпати подальшу інформацію з офіційних джерел.
Нагадаємо, що у разі підриву Запорізької АЕС росіянами евакуація торкнеться кількох областей.
- 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.
- 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.
- В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.
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