Запорізька АЕС. У разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей, все підготовлено — Лубінець
У разі підриву Запорізької атомної електростанції росіянами евакуація торкнеться кількох областей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.
За його словами, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то катастрофа торкнеться кількох областей — у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 та 50 км.
"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.
Омбудсмен заявив, що припускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.
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"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", — підкреслив чиновник.
Лубінець зазначив, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, а тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.
"Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", — резюмував він.
- 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.
- 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.
- В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.
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