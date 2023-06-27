RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Запорізька АЕС. У разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей, все підготовлено — Лубінець

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 21:43
Запорізька АЕС. У разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей, все підготовлено — Лубінець - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Омбудсмен Лубінець Дмитро/Telegram)

У разі підриву Запорізької атомної електростанції росіянами евакуація торкнеться кількох областей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За його словами, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то катастрофа торкнеться кількох областей — у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 та 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що припускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.

Читайте також: Огляд | Як врятуватися від аварії на ЗАЕС. Розбір ймовірних сценаріїв

"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", — підкреслив чиновник.

Лубінець зазначив, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, а тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.

"Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", — резюмував він.

Читайте також: Резолюція у Сенаті США: використання РФ ядерної зброї проти України вважатиметься нападом на НАТО

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаевакуаціяЗапорізька АЕСкаховська гесдмитро Лубінець
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 