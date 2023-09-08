Запорожье. Из-за ракетного удара России могли взорваться цистерны с метаном: видео с места
08.09.2023, 11:07
Тушение пожара в Запорожье (Фото: скриншот с видео)
Из-за ракетного удара российских оккупантов по Запорожью утром 8 сентября могли взорваться цистерны с метаном. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ведомство заявляет, что удар по областному центру был нанесен около 06:20.
Началось два пожара — один в административном здании, а второй — в газовом модуле рядом.
Пострадал мужчина, которого полиция вывела из помещения и передала медикам.
Благодаря действиям спасателей удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.
МВД опубликовало видео ликвидации последствий обстрела захватчиков.
- Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. Шесть человек погибли и 75 ранены.
- Десятки "Калибров" и единицы "Кинжалов": в ГУР рассказали о темпах производства ракет в РФ.
- Снял видео удара "Искандера" по жилому дому в Кривом Роге. "Оператора" нашли, сообщили в СБУ.
Читайте также: Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье – есть пострадавшие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии