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Запорожье. Из-за ракетного удара России могли взорваться цистерны с метаном: видео с места

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 11:07
Запорожье. Из-за ракетного удара России могли взорваться цистерны с метаном: видео с места - Фото
Тушение пожара в Запорожье (Фото: скриншот с видео)

Из-за ракетного удара российских оккупантов по Запорожью утром 8 сентября могли взорваться цистерны с метаном. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Ведомство заявляет, что удар по областному центру был нанесен около 06:20. 

Началось два пожара — один в административном здании, а второй — в газовом модуле рядом. 

Пострадал мужчина, которого полиция вывела из помещения и передала медикам.

Благодаря действиям спасателей удалось не допустить взрыва цистерн с метаном. 

МВД опубликовало видео ликвидации последствий обстрела захватчиков. 

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Дмитрий Гриниченко
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