Запорожье. Из-за ракетного удара России могли взорваться цистерны с метаном: видео с места

Из-за ракетного удара российских оккупантов по Запорожью утром 8 сентября могли взорваться цистерны с метаном. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

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Ведомство заявляет, что удар по областному центру был нанесен около 06:20.

Началось два пожара — один в административном здании, а второй — в газовом модуле рядом.

Пострадал мужчина, которого полиция вывела из помещения и передала медикам.

Благодаря действиям спасателей удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

МВД опубликовало видео ликвидации последствий обстрела захватчиков.

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