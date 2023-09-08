Запоріжжя. Через ракетний удар Росії могли вибухнути цистерни з метаном: відео з місця

Через ракетний удар російських окупантів по Запоріжжю вранці 8 вересня могли вибухнути цистерни з метаном. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

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Відомство заявляє, що удару по обласному центру було завдано близько 06:20.

Почалися дві пожежі — одна в адміністративній будівлі, а друга — у газовому модулі поряд.

Постраждав чоловік, якого поліція вивела із приміщення та передала медикам.

Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити вибуху цистерн із метаном.

МВС опублікувало відео ліквідації наслідків обстрілу загарбників.

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