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Запоріжжя. Через ракетний удар Росії могли вибухнути цистерни з метаном: відео з місця

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08.09.2023, 11:07
Запоріжжя. Через ракетний удар Росії могли вибухнути цистерни з метаном: відео з місця - Фото
Гасіння пожежі у Запоріжжі (Фото: скриншот із відео)

Через ракетний удар російських окупантів по Запоріжжю вранці 8 вересня могли вибухнути цистерни з метаном. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

Відомство заявляє, що удару по обласному центру було завдано близько 06:20.

Почалися дві пожежі — одна в адміністративній будівлі, а друга — у газовому модулі поряд.

Постраждав чоловік, якого поліція вивела із приміщення та передала медикам.

Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити вибуху цистерн із метаном.

МВС опублікувало відео ліквідації наслідків обстрілу загарбників.

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Дмитро Гриниченко
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