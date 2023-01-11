Запорожская АЭС. Россияне не пускают 1500 сотрудников и ищут им замену – Генштаб
Российские оккупанты не пускают на Запорожскую АЭС в Энергодаре почти 1500 сотрудников и ищут новых. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Действия российских оккупантов
Почти 1500 сотрудников Запорожской АЭС отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом.
Оккупанты лишили их пропусков и доступов на АЭС, а также начали искать новых сотрудников. Россияне захватывают квартиры местных, которые выехали, чтобы обеспечить жильем новых сотрудников ЗАЭС.
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За сутки армия РФ нанесла шесть ракетных и 16 авиационных ударов, 50 раз обстреливала из РСЗО.
Действия сил обороны Украины
За сутки отбиты атаки в районе Грениковки Харьковской области, Стельмаховки – Луганской, Спорного, Раздоловки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Пречистовки – Донецкой.
Авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре – по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, две позиции российских ракетных войск и артиллерии, восемь районов скопления живой силы армии РФ.
- 6 января Госдеп заявил, что Россия должна передать ЗАЭС под полный контроль Украине.
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