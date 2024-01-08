Запорожье. Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами, прилеты в жилые районы
Российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Запорожью во время атаки утром 8 января. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в 07:00 город был атакован крылатыми и баллистическими ракетами.
Известно о прилетах в жилые районы — на открытую местность и рядом с домами.
Пострадали мужчина и женщина.
На местах ударов работают все службы.
Малашко призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать в сети.
Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".
Читайте также: Воздушные силы: Накапливать ракеты ПВО нет необходимости, союзники передают их по запросам