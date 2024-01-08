Запорожье. Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами, прилеты в жилые районы

Ракеты россиян прилетели в жилые районы на открытую местность и рядом с домами в Запорожье

Запорожье (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Запорожью во время атаки утром 8 января. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, в 07:00 город был атакован крылатыми и баллистическими ракетами.

Известно о прилетах в жилые районы — на открытую местность и рядом с домами.

Пострадали мужчина и женщина.

На местах ударов работают все службы.

Малашко призвал местных жителей ничего не снимать и не публиковать в сети.

Хронику ракетной атаки России утром 8 января можно прочитать по ссылке.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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