Запоріжжя. Росія вдарила крилатими та балістичними ракетами, прильоти в житлові райони

Ракети росіян прилетіли до житлових районів на відкриту місцевість та поряд з будинками у Запоріжжі

Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Запоріжжю під час атаки вранці 8 січня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, о 07:00 місто було атаковане крилатими та балістичними ракетами.

Відомо про прильоти в житлові райони — на відкриту місцевість і поряд з будинками.

Постраждали чоловік та жінка.

На місцях ударів працюють усі служби.

Малашко закликав місцевих мешканців нічого не знімати та не публікувати у мережі.

Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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