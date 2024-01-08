Запоріжжя. Росія вдарила крилатими та балістичними ракетами, прильоти в житлові райони
Російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Запоріжжю під час атаки вранці 8 січня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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За його словами, о 07:00 місто було атаковане крилатими та балістичними ракетами.
Відомо про прильоти в житлові райони — на відкриту місцевість і поряд з будинками.
Постраждали чоловік та жінка.
На місцях ударів працюють усі служби.
Малашко закликав місцевих мешканців нічого не знімати та не публікувати у мережі.
Хроніку ракетної атаки Росії вранці 8 січня можна прочитати за посиланням.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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