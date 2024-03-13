Зарегистрирован законопроект об увольнении осужденных для военной службы по контракту

Предлагается внести необходимые изменения в уголовный и процессуальный кодексы, а также в другие законодательные акты

Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий условно-досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период. Карточка законопроекта опубликована на сайте парламента.

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В момент публикации новости полный текст данного законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Инициаторами законопроекта №11079 выступили председатель партии Слуга народа Елена Шуляк и еще 13 нардепов, большинство из провластной фракции.

Как отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая, этот законопроект – это совместная работа депутатов, Минюста, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В случае принятия документа, что, уверена, произойдет довольно скоро, осужденные смогут присоединиться к рядам ВСУ. А это тысячи людей, которые могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой важной работе", — сказала Высоцкая.

9 марта министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ближайшие дни в парламент могут внести законопроект о мобилизации заключенных и осужденных. Он отметил, что при его написании учитывалась, прежде всего, позиция военных.

По его словам, военные не хотят видеть в рядах Сил обороны тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением воинского долга, и тех, кто совершал преступления против государственности.

Также, по словам Малюськи, скорее всего, бывшие заключенные и осужденные будут служить в отдельных отрядах.

Одно из предложенных нововведений принятого в первом чтении мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако Малюська выступает за более "радикальные шаги" – считает, что это должно происходить не в добровольном порядке, а на уровне со всеми гражданами, ведь защита страны – не право, а обязанность.

Глава Минюста сообщил, что в Украине насчитывается около 50 000 осужденных и тысячи заключенных, которые могли бы стать в ряды Сил обороны.

Рада обсуждает мобилизацию заключенных, уже поступили поправки относительно "тяжести" статей.

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