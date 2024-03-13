Зареєстровано законопроєкт про звільнення засуджених для військової служби за контрактом

Пропонується внести необхідні зміни до кримінального і процесуального кодексів, а також до інших законодавчих актів

Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду. Картку законопроєкту опубліковано на сайті парламенту.

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На момент публікації новини повний текст даного законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній.

Ініціаторами законопроєкту №11079 виступили голова партії Слуга народу Олена Шуляк та ще 13 нардепів, більшість – з провладної фракції.

Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, цей законопроєкт – це спільна робота депутатів, Мін‘юсту, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

"У разі прийняття документа, що, впевнена, відбудеться доволі скоро, засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це – тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої важливої роботи", – сказала Висоцька.

9 березня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що найближчими днями до парламенту можуть внести законопроєкт про мобілізацію ув’язнених та засуджених. Він зазначив, що при його написанні враховувалася, перш за все, позиція військових.

За його словами, військові не хочуть бачити у лавах Сил оборони тих, хто порушував військову дисципліну і вчиняв злочини, пов’язані із виконанням військового обов’язку, і тих, хто вчиняв злочини проти державності.

Також, за словами Малюськи, найімовірніше, колишні ув'язнені та засуджені служитимуть в окремих загонах.

Одне із запропонованих нововведень ухваленого у першому читанні мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Проте Малюська виступає за "радикальніші кроки" – вважає, що це має відбуватися не у добровільному порядку, а на рівні зі всіма громадянами, адже захист країни – не право, а обов’язок.

Глава Мін'юсту повідомив, що в Україні налічується близько 50 000 засуджених і тисячі ув'язнених, які могли б стати до лав Сил оборони.

Рада обговорює мобілізацію ув'язнених, вже надійшли поправки щодо "тяжкості" статей.

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