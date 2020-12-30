Защита Микитася заявила о фальсификации улик против него в деле о похищении человека

Адвокат бывшего собственника компании Укрбуд и экс-нардепа Максима Микитася заявил о "провокации" в расследовании полиции против него. В МВД назвали это "фантазиями". Об этом адвокат Артур Габриелян сказал в комментарии Украинской правде.

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"Мы с самого начала знали, что это провокация, но не могли понять, откуда ноги растут. Мы заметили, что один из участников, является провокатором. Из тех материалов, которые нам предоставлены, видно, что он сделал имитацию переписки с Микитасем", – сказал адвокат.

УП сообщает, что среди доказательств полиции содержится "якобы переписка Микитася с другим подозреваемым по фамилии Чернов". В этой переписке, по информации издания, речь идет о похищении человека, которое, по версии следствия, заказал Микитась.

При этом адвокат экс-депутата заявил, что Чернов самом деле переписывался с самим собой с двух разных телефонов, а потом сменил имя одного из абонентов на "Микитась Максим".

Полиция изъяла у Чернова два телефона, на которых сохранилась переписка. В мессенджерах абоненты были подписаны друг у друга как "Яя" и "Серега Оч. Важный". При этом в корзине одного из устройств находился скриншот этой же переписки. На этом скриншоте абонент "Яя" уже имеет имя "Микитась Максим". Также на номер "Яя" присылали фото Микитася, которое позже установили как фото абонента, утверждает УП.

По словам адвоката Микитася, оба телефона принадлежат Чернову. Среди всех фигурантов дела о похищении человека только он дал показания на Микитася, отмечает издание.

При этом журналисты сообщили, что Чернов свидетельствовал 27 декабря в изоляторе временного содержания, который подчиняется полиции. Адвокат Микитася говорит, что, по решению суда, фигурант должен был быть доставлен в СИЗО, подчиненное Минюсту.

Издание отмечает, что общение о похищении человека начинается 30 ноября – 1 декабря. Примерно в это же время замглавы Офиса президента Олег Татаров узнал, что ему подготовили подозрение в коррупции. Показания для этого подозрения дал Микитась.

В пресс-службе Нацполиции журналистам отказались комментировать эту информацию. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что "фантазии господина Микитася и его защитников не имеет смысла комментировать".







Вадим Ребрина

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