Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова.

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Сегодня полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении человека и вымогательстве. У него провели обыск. По данным следствия, Микитась заказал похищение юриста Укрбуда, которого заставили написать долговую расписку на $800 000.

В НАБУ заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой предъявлено подозрение. Там отметили, что видео, на котором полиция демонстрирует материалы указанного дела, "не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов".

В то же время в НАБУ напомнили, что Микитась предоставил информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из фактов сообщено о подозрении Татарову.

С тех пор, отмечают в НАБУ, бюро сталкивается с "беспрецедентным вмешательством в свою деятельность посредством незаконных решений". Там имеют в виду смену прокуроров в деле и изменение подследственности.

"Эти события вызывают беспокойство о возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя (Микитася, – ред.) с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", – говорится в заявлении.

24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ.

В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. Там напомнили, что коррупционные преступления в высших эшелонах власти может расследовать только НАБУ, и ОГП не имел права передавать дело другому органу.

В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.

Именно по причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.

Вчера полиция предъявила ему новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией.

Вадим Ребрина

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