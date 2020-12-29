UA

Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ

29.12.2020, 16:49
Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ - Фото
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении человека и вымогательстве. У него провели обыск. По данным следствия, Микитась заказал похищение юриста Укрбуда, которого заставили написать долговую расписку на $800 000.

В НАБУ заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой предъявлено подозрение. Там отметили, что видео, на котором полиция демонстрирует материалы указанного дела, "не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов".

В то же время в НАБУ напомнили, что Микитась предоставил информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из фактов сообщено о подозрении Татарову.

С тех пор, отмечают в НАБУ, бюро сталкивается с "беспрецедентным вмешательством в свою деятельность посредством незаконных решений". Там имеют в виду смену прокуроров в деле и изменение подследственности.

"Эти события вызывают беспокойство о возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя (Микитася, – ред.) с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", – говорится в заявлении.

  • 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ
  • В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому. Там напомнили, что коррупционные преступления в высших эшелонах власти может расследовать только НАБУ, и ОГП не имел права передавать дело другому органу. 
  • В Офисе генпрокурора заявили, что передали дело по решению Печерского суда. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что ОГП должен был обратиться за разъяснениями в суд, так как его решение противоречит закону.
  • Именно по причине смены подследственности суд до сих пор не избрал меру пресечения Татарову.
  • Вчера полиция предъявила ему новое подозрение по делу, не связанному с коррупцией.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
полиция набу максим микитась укрбуд Олег Татаров

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 