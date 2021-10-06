Заседание Рады по отставке Разумкова будет вести Гетманцев

Во время рассмотрения отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова председательствовать будет нардеп из Слуги народа Даниил Гетманцев.

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Кандидатура Гетманцева набрала наибольшее число голосов на рейтинговом голосовании и была поддержана Радой. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 58, "воздержались" – 33.

Голосование по фракциям:

По регламенту Рады, председателем во время рассмотрения отставки спикера должен быть либо вице-спикер парламента, либо депутат, не подписывавший обращение об отзыве спикера.

Сопредседатель фракции Евросолидарность Ирина Геращенко и нардеп из Голоса Олег Макаров настаивали, что вопрос о председателе должен рассматриваться на том же заседании, где рассмотрят отставку спикера.

Кандидатуру Гетманцева предложил глава партии СН Александр Корниенко.

Евросолидарность предложила кандидатуры бывшего нардепа из СН Гео Лероса, нардепа из Евросолидарности Алексея Гончаренко и нардепа из СН Юрия Корявченкова.

Голос предложил кандидатуру нардепа из СН Александра Бакумова.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.

Денис Юдин

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