Завершено расследование в отношении командира 211 бригады, покрывавшего пытки военных

Вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки, пишут в ГБР

Олег Побережнюк (Фото: Оксана Мацьопа, Ґрати)

Правоохранители завершили расследование в отношении командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины Олега Побережнюка, который покрывал издевательства и пытки над своими военнослужащими.

По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир 211-й бригады знал, что один из офицеров издевается над военными, но ничего не сделал, чтобы это остановить.

ГБР установило, что старший лейтенант, который систематически избивал, унижал и пытал подчиненных, является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига.

Это, вероятно, и послужило причиной замалчивания, считают следователи.

"В результате – вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства. Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных Сил Украины в условиях вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

Комбригу инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения. Сейчас он и его адвокаты ознакомляются с материалами дела.