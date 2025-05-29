Завершено расследование в отношении командира 211 бригады, покрывавшего пытки военных
Правоохранители завершили расследование в отношении командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных Сил Украины Олега Побережнюка, который покрывал издевательства и пытки над своими военнослужащими.
По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир 211-й бригады знал, что один из офицеров издевается над военными, но ничего не сделал, чтобы это остановить.
ГБР установило, что старший лейтенант, который систематически избивал, унижал и пытал подчиненных, является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига.
Это, вероятно, и послужило причиной замалчивания, считают следователи.
"В результате – вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства. Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных Сил Украины в условиях вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.
Комбригу инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения. Сейчас он и его адвокаты ознакомляются с материалами дела.
- 16 декабря 2024 года УП опубликовало материал, в котором утверждается, что крестник командира 211 бригады издевался над военными и требовал у них деньги. Сам комбриг отправил четырех подчиненных в Хмельницкую область строить для него дом вместо выполнения боевых задач.
- После огласки в медиа Сирский решил отправить комиссию Военной службы правопорядка для проверки в 211 бригаде.
- 17 декабря подозрения получили комбриг и другие чиновники бригады. 19 декабря комбрига отправили под стражу.
- 30 декабря ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 12,1 млн грн залога.