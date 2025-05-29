Завершено розслідування щодо командира 211 бригади, який покривав знущання з військових
Правоохоронці завершили розслідування щодо командира 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України Олег Побережнюк, який покривав знущання та катування своїх військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, з лютого до липня 2024 року командир 211 бригади знав, що один з офіцерів знущається з військових, але нічого не зробив, щоб це зупинити.
ДБР встановило, що старший лейтенант, який систематично бив, принижував та катував підлеглих, є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига.
Це, ймовірно, і стало причиною замовчування, вважають слідчі. Побережнюк не повідомив про злочини й не звернувся до правоохоронців.
"У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах збройної агресії", – йдеться у повідомленні.
Комбригу інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Зараз він та його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт передадуть до суду.
- 16 грудня 2024 року УП оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що хрещеник командира 211 бригади знущався з військових і вимагав у них гроші. Сам комбриг відправив чотирьох підлеглих до Хмельницької області будувати для нього будинок замість виконання бойових завдань.
- Після розголосу в медіа Сирський вирішив відправити комісію Військової служби правопорядку для перевірки у 211 бригаді.
- 17 грудня підозри отримали комбриг та інші посадовці бригади. 19 грудня комбрига відправили під варту.
- 30 грудня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 12,1 млн грн застави.