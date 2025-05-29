Завершено розслідування щодо командира 211 бригади, який покривав знущання з військових

Замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури, пишуть у ДБР

Олег Побережнюк (Фото: Оксана Мацьопа, Ґрати)

Правоохоронці завершили розслідування щодо командира 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України Олег Побережнюк, який покривав знущання та катування своїх військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, з лютого до липня 2024 року командир 211 бригади знав, що один з офіцерів знущається з військових, але нічого не зробив, щоб це зупинити.

ДБР встановило, що старший лейтенант, який систематично бив, принижував та катував підлеглих, є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига.

Це, ймовірно, і стало причиною замовчування, вважають слідчі. Побережнюк не повідомив про злочини й не звернувся до правоохоронців.

"У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах збройної агресії", – йдеться у повідомленні.

Комбригу інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Зараз він та його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт передадуть до суду.