Завтра США объявят пакет для ВСУ на $200 млн с боеприпасами для HIMARS – Голос Америки

Завтра, 11 октября, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $200 млн. Об этом, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщает Голос Америки.

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По словам собеседника издания, в пакет войдет вооружение для усиления противовоздушной обороны – ракеты AIM-9 Sidewinder (американские ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия. – ред.), артиллерийские боеприпасы для дальнобойных систем HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в пакет войдут боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы, оборудование для борьбы с дронами и средства радиоэлектронной борьбы.

По данным журналистов, пакет будет выделен по программе президентского изъятия – помощь предоставляется из уже имеющегося вооружения, что ускоряет поставки.

Сегодня также Минобороны Германии анонсировало пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро. В него войдут системы ПВО Patriot и IRIS-T.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд. Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

Завтра, 12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

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