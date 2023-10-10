Завтра США оголосять пакет для ЗСУ на $200 млн із боєприпасами для HIMARS – Голос Америки

Завтра, 11 жовтня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $200 млн. Про це, посилаючись на неназваного американського чиновника, повідомляє Голос Америки.

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За словами співрозмовника видання, до пакету увійде озброєння для посилення протиповітряної оборони – ракети AIM-9 Sidewinder (американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. – ред.), артилерійські боєприпаси для далекобійних систем HIMARS, протитанкові ракети TOW, 15 мм та 105-мм снаряди.

Також у пакет увійдуть боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси, обладнання для боротьби з дронами та засоби радіоелектронної боротьби.

За даними журналістів, пакет буде виділено за програмою президентського вилучення – допомога надається з вже наявного озброєння, що прискорює постачання.

Сьогодні також Міноборони Німеччини анонсувало пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО Patriot та IRIS-T.

Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд. Однак, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

Завтра, 12 жовтня, у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

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