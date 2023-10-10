RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Завтра США оголосять пакет для ЗСУ на $200 млн із боєприпасами для HIMARS – Голос Америки

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 21:49
Завтра США оголосять пакет для ЗСУ на $200 млн із боєприпасами для HIMARS – Голос Америки - Фото
Himars (Фото: EPA)

Завтра, 11 жовтня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $200 млн. Про це, посилаючись на неназваного американського чиновника, повідомляє Голос Америки.

За словами співрозмовника видання, до пакету увійде озброєння для посилення протиповітряної оборони – ракети AIM-9 Sidewinder (американські ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. – ред.), артилерійські боєприпаси для далекобійних систем HIMARS, протитанкові ракети TOW, 15 мм та 105-мм снаряди.

Також у пакет увійдуть боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси, обладнання для боротьби з дронами та засоби радіоелектронної боротьби.

За даними журналістів, пакет буде виділено за програмою президентського вилучення – допомога надається з вже наявного озброєння, що прискорює постачання.

Сьогодні також Міноборони Німеччини анонсувало пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО Patriot та IRIS-T.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд. Однак, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • Завтра, 12 жовтня, у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також: У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу для одночасної допомоги й Україні, й Ізраїлю

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
боєприпасивійськова допомогабілий дімHIMARS
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 