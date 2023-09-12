Зек-гвардия: в Росгвардию принимают бывших уголовников-террористов из Вагнера – издание
В государстве-агрессоре начали принимать на службу в Росгвардию бывших наемников Вагнера, завербованных в тюрьмах. Этому посвящено журналистское расследование российских "Важных историй".
Журналисты утверждают, что с августа 2023 года на службу во внутренние войска РФ, так называемую Росгвардию, начали принимать бывших заключенных, которые участвовали в войне против Украины в составе террористической группировки Вагнера.
Родственницы бывших зеков рассказали журналистам, что наемников, которые были завербованы в группу Вагнера во время отбытия наказания, "пригласили служить в Росгвардию". Приглашение получили те, кто был осужден за преступления средней или небольшой тяжести.
Изданию удалось получить подтверждение этого непосредственно в Росгвардии – в одном из московских подразделений журналисту, который представился бывшим наемником Вагнера, подтвердили, что у бывших заключенных есть возможность поступить на службу и что это зависит от характера преступления, по которому он был осужден. В Ростове-на-Дону "кандидату" сотрудница отдела кадров Росгвардии предложила подписать контракт и отправиться охранять стратегические объекты на временно оккупированной Россией части Донецкой области.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь группировки Вагнера Евгений Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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