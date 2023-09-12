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Зек-гвардия: в Росгвардию принимают бывших уголовников-террористов из Вагнера – издание

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 07:59
Зек-гвардия: в Росгвардию принимают бывших уголовников-террористов из Вагнера – издание - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба Росгвардии)

В государстве-агрессоре начали принимать на службу в Росгвардию бывших наемников Вагнера, завербованных в тюрьмах. Этому посвящено журналистское расследование российских "Важных историй".

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Журналисты утверждают, что с августа 2023 года на службу во внутренние войска РФ, так называемую Росгвардию, начали принимать бывших заключенных, которые участвовали в войне против Украины в составе террористической группировки Вагнера. 

Родственницы бывших зеков рассказали журналистам, что наемников, которые были завербованы в группу Вагнера во время отбытия наказания, "пригласили служить в Росгвардию". Приглашение получили те, кто был осужден за преступления средней или небольшой тяжести.

Изданию удалось получить подтверждение этого непосредственно в Росгвардии – в одном из московских подразделений журналисту, который представился бывшим наемником Вагнера, подтвердили, что у бывших заключенных есть возможность поступить на службу и что это зависит от характера преступления, по которому он был осужден. В Ростове-на-Дону "кандидату" сотрудница отдела кадров Росгвардии предложила подписать контракт и отправиться охранять стратегические объекты на временно оккупированной Россией части Донецкой области. 

СПРАВКА. Росгвардия – военные подразделения МВД РФ, созданные на основе внутренних войск. Росгвардия изначально была предназначена для пресечения беспорядков внутри страны, однако впоследствии получила "право" проводить военные операции за рубежом, ее служащие участвуют в войне России против Украины с 2014 года.  

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Сергей Бережной
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