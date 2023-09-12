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Зек-гвардія: до Росгвардії приймають колишніх злочинців-терористів з Вагнера – видання

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 07:59
Зек-гвардія: до Росгвардії приймають колишніх злочинців-терористів з Вагнера – видання - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - пресслужба Росгвардії)

У державі-агресорі почали брати на службу до Росгвардії колишніх найманців Вагнера, завербованих у в'язницях. Цьому присвячено журналістське розслідування російських "Важливих історій".

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Журналісти стверджують, що з серпня 2023 року на службу у внутрішні війська РФ, так звану Росгвардію, почали приймати колишніх в'язнів, які брали участь у війні проти України у складі терористичного угрупування Вагнера.

Родички колишніх зеків розповіли журналістам, що найманців, які були завербовані до групи Вагнера під час відбуття покарання, "запросили служити до Росгвардії". Запрошення отримали ті, хто був засуджений за злочини середньої чи невеликої тяжкості.

Виданню вдалося отримати підтвердження цього безпосередньо в Росгвардії – в одному з московських підрозділів журналісту, який назвався колишнім найманцем Вагнера, підтвердили, що колишні в'язні мають можливість вступити на службу і що це залежить від характеру злочину, за яким він був засуджений. У Ростові-на-Дону "кандидату" співробітниця відділу кадрів Росгвардії запропонувала підписати контракт та вирушити охороняти стратегічні об'єкти на тимчасово окупованій Росією частині Донецької області.

ДОВІДКА. Росгвардія – військові підрозділи МВС РФ, створені з внутрішніх військ. Росгвардія спочатку була призначена для запобігання заворушенням усередині країни, проте згодом отримала "право" проводити військові операції за кордоном, її службовці беруть участь у війні Росії проти України з 2014 року.

Читайте також: Терористів Вагнера "не пускають" на війну проти України та витісняють з Африки – ЗМІ

Сергій Бережний
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