Зек-гвардія: до Росгвардії приймають колишніх злочинців-терористів з Вагнера – видання
У державі-агресорі почали брати на службу до Росгвардії колишніх найманців Вагнера, завербованих у в'язницях. Цьому присвячено журналістське розслідування російських "Важливих історій".
Журналісти стверджують, що з серпня 2023 року на службу у внутрішні війська РФ, так звану Росгвардію, почали приймати колишніх в'язнів, які брали участь у війні проти України у складі терористичного угрупування Вагнера.
Родички колишніх зеків розповіли журналістам, що найманців, які були завербовані до групи Вагнера під час відбуття покарання, "запросили служити до Росгвардії". Запрошення отримали ті, хто був засуджений за злочини середньої чи невеликої тяжкості.
Виданню вдалося отримати підтвердження цього безпосередньо в Росгвардії – в одному з московських підрозділів журналісту, який назвався колишнім найманцем Вагнера, підтвердили, що колишні в'язні мають можливість вступити на службу і що це залежить від характеру злочину, за яким він був засуджений. У Ростові-на-Дону "кандидату" співробітниця відділу кадрів Росгвардії запропонувала підписати контракт та вирушити охороняти стратегічні об'єкти на тимчасово окупованій Росією частині Донецької області.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок угруповання Вагнера Євгеній Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які були в літаку, не вижили.
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