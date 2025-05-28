Зеленский: Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет

Украинские и иностранные разведки и аналитики надеются, что в июне 2026 года уже не будет российско-украинской войны, а Россия в этот период особенно ощутит влияние санкций. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Президент считает, что против России необходимо вводить четкие санкции. В то же время он признает, что существуют убежденные люди: жесткие ограничения могут вроде бы помешать возможности вести диалог с РФ. По его словам, такие взгляды имеют место как в США, так и Европе.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента,где-то с лета 2026 года их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал Зеленский.

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