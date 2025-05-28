Зеленский: Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет
Украинские и иностранные разведки и аналитики надеются, что в июне 2026 года уже не будет российско-украинской войны, а Россия в этот период особенно ощутит влияние санкций. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
Президент считает, что против России необходимо вводить четкие санкции. В то же время он признает, что существуют убежденные люди: жесткие ограничения могут вроде бы помешать возможности вести диалог с РФ. По его словам, такие взгляды имеют место как в США, так и Европе.
"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента,где-то с лета 2026 года их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что точно спрогнозировать дефицит бюджета России сложно, ведь ее экономика по большей части работает в тени. По его мнению, наибольшим вызовом является рост российского военно-промышленного комплекса.
"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", – сказал он.
Далее, по словам Зеленского, Россия столкнется с проблемами с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, Тайваня, США и некоторых немногих компаний Европы.
"Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал", – подытожил украинский президент.
- 26 мая 2025 года министр иностранных дел Сибига заявил, что Украина очень хочет завершить войну уже в этом году.
- Зеленский говорил, что Украина готова к "максимально быстрым" шагам по завершению войны.