Зеленский: Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Украинские и иностранные разведки и аналитики надеются, что в июне 2026 года уже не будет российско-украинской войны, а Россия в этот период особенно ощутит влияние санкций. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Президент считает, что против России необходимо вводить четкие санкции. В то же время он признает, что существуют убежденные люди: жесткие ограничения могут вроде бы помешать возможности вести диалог с РФ. По его словам, такие взгляды имеют место как в США, так и Европе.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента,где-то с лета 2026 года их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что точно спрогнозировать дефицит бюджета России сложно, ведь ее экономика по большей части работает в тени. По его мнению, наибольшим вызовом является рост российского военно-промышленного комплекса.

"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", – сказал он.

Далее, по словам Зеленского, Россия столкнется с проблемами с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, Тайваня, США и некоторых немногих компаний Европы.

"Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал", – подытожил украинский президент.

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