Зеленский: РФ хочет производить 500 дронов в сутки, как-то может запустить по Украине 1000

Украинский президент не исключил, что в какой-то день оккупанты могут атаковать Украину 1000 беспилотников

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / NECATI SAVAS)

Россия стремится производить до 500 беспилотников в сутки, в какой-то день Москва может совершить массированную атаку на Украину с использованием 1000 дронов. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задачу иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть", – сказал глава государства.