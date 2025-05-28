Зеленский: РФ хочет производить 500 дронов в сутки, как-то может запустить по Украине 1000
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / NECATI SAVAS)

Россия стремится производить до 500 беспилотников в сутки, в какой-то день Москва может совершить массированную атаку на Украину с использованием 1000 дронов. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задачу иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский предполагает, что в определенные дни россияне могут накопить ресурсы и осуществить массированную атаку, запустив до 1000 дронов по Украине.

"Я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", – заявил президент.

Читайте также
Россия сосредоточила 50 000 оккупантов на Сумском направлении – Зеленский
Владимир ЗеленскийобстрелдронБПЛАбеспилотник