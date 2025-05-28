Зеленский: РФ хочет производить 500 дронов в сутки, как-то может запустить по Украине 1000
Россия стремится производить до 500 беспилотников в сутки, в какой-то день Москва может совершить массированную атаку на Украину с использованием 1000 дронов. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.
"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задачу иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть", – сказал глава государства.
В то же время Зеленский предполагает, что в определенные дни россияне могут накопить ресурсы и осуществить массированную атаку, запустив до 1000 дронов по Украине.
"Я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", – заявил президент.
- В ночь на 25 мая РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев. В общей сложности было 367 средств воздушного нападения.
- В ночь на 26 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 364 средств воздушного нападения.
- С вечера 26 мая и в ночь на 27-е Россия вновь атаковала Украину с воздуха, однако использовала в разы меньше средств по сравнению с предыдущими днями. Россия запустила 60 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.
- Вечером 27 мая Зеленский провел совещание с топ-военными относительно возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы.