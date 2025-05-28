Зеленський: РФ прагне виробляти 500 дронів на добу, якось може запустити по Україні до 1000
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / NECATI SAVAS)

Росія прагне виробляти до 500 безпілотників на добу, в якийсь день Москва може здійснити масовану атаку на Україну з використанням 1000 дронів. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300–350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський припускає, що в певні дні росіяни можуть накопичити ресурси й здійснити масовану атаку, запустивши до 1000 дронів по Україні.

"Я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", – заявив президент.

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