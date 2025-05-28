Зеленський: Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде
Українські та іноземні розвідки й аналітики сподіваються, що у червні 2026 року вже не буде російсько-української війни, а Росія у цей період особливо відчує вплив санкцій. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.
Президент вважає, що проти Росії необхідно запроваджувати чіткі санкції. Водночас він визнає, що існують люди, які переконані: жорсткі обмеження можуть начебто завадити можливості вести діалог із РФ. За його словами, такі погляди мають місце як у США, так і в Європі.
"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у рускіх буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту,десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", – сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що точно спрогнозувати дефіцит бюджету Росії важко, адже її економіка здебільшого працює в тіні. На його думку, найбільшим викликом наразі є зростання російського військово-промислового комплексу.
"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", – сказав він.
Далі, за словами Зеленського, Росія зіткнеться з проблемами з ВПК, з компонентами, які йдуть із Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи.
"Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав", – підсумував український президент.
- 26 травня 2025 року міністр закордонних справ Сибіга заявив, що Україна дуже хоче завершити війну вже цього року.
- Зеленський казав, що Україна готова до "максимально швидких" кроків для завершення війни.