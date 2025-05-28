Зеленський: Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде

Українські та іноземні розвідки й аналітики сподіваються, що у червні 2026 року вже не буде російсько-української війни, а Росія у цей період особливо відчує вплив санкцій. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

Президент вважає, що проти Росії необхідно запроваджувати чіткі санкції. Водночас він визнає, що існують люди, які переконані: жорсткі обмеження можуть начебто завадити можливості вести діалог із РФ. За його словами, такі погляди мають місце як у США, так і в Європі.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у рускіх буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту,десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", – сказав Зеленський.

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