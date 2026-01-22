Зеленский прилетел в Швейцарию. Днем будет встреча с Трампом

Президент США 21 января заявил, что хотел бы встретиться с украинским президентом на форуме в Давосе

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский вылетел в швейцарский Давос 22 января после заявления президента США Дональда Трампа о намерении встретиться с ним. Об этом медиа сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Президент на пути в Давос", – сказал он.

Читайте также Совет мира имени Трампа. Как президент США решил заменить собой ООН

Согласно данным мониторинговых каналов, в частности Flight aware, самолет президента вылетел 22 января из польского аэропорта "Ясонка" в направлении Швейцарии.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским, и не исключил, что тот даже сидит сейчас в зале. Однако президент находился в Киеве.

Американский лидер также сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет заключить мирное соглашение.

ОБНОВЛЕНО в 10:35. Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и встрече с президентом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Встреча президентов состоится ориентировочно в 14.00 по Киеву, а в 15.30 ожидается выступление Зеленского.

Также президент примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где встретится с представителями энергетических компаний.

Карта полета (скриншот карты flightaware)