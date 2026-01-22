Зеленский прилетел в Швейцарию. Днем будет встреча с Трампом

Зеленский прилетел в Швейцарию. Днем будет встреча с Трампомобновлено
Президент Владимир Зеленский вылетел в швейцарский Давос 22 января после заявления президента США Дональда Трампа о намерении встретиться с ним. Об этом медиа сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.
"Президент на пути в Давос", – сказал он.
Согласно данным мониторинговых каналов, в частности Flight aware, самолет президента вылетел 22 января из польского аэропорта "Ясонка" в направлении Швейцарии.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским, и не исключил, что тот даже сидит сейчас в зале. Однако президент находился в Киеве.
Американский лидер также сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет заключить мирное соглашение.
ОБНОВЛЕНО в 10:35. Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме и встрече с президентом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Встреча президентов состоится ориентировочно в 14.00 по Киеву, а в 15.30 ожидается выступление Зеленского.
Также президент примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где встретится с представителями энергетических компаний.
- 18 января Украина и США договорились продолжить переговоры в Давосе. 20 января Зеленский заявил, что может приехать на форум, но при условии, что будут договоренности.
- Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер 22 января поедут в Москву для встречи с диктатором Путиным.
Комментарии (0)