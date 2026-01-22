Зеленський прилетів до Швейцарії. Вдень буде зустріч із Трампом

Зеленський прилетів до Швейцарії. Вдень буде зустріч із Трампомоновлено
Президент Володимир Зеленський вилетів до швейцарського Давоса 22 січня після заяви президента США Дональда Трампа про намір зустрітися з ним. Про це медіа повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
"Президент на шляху в Давос", – сказав він.
Згідно з даними моніторингових каналів, зокрема Flight aware, літак президента вилетів 22 січня з польського аеропорту "Ясонка" у напрямку Швейцарії.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня Трамп заявив, що хотів би зустрітися із Зеленським, і не виключив, що той навіть сидить зараз у залі. Однак президент перебував у Києві.
Американський лідер також сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче укласти мирну угоду.
ОНОВЛЕНО О 10:35. Зеленський вже прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, повідомив прессекретар прездента Сергій Никифоров.
Зустріч президентів відбудеться орієнтовно о 14:00 за Києвом, а о 15:30 очікується виступ Зеленського.
Також президент візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де зустрінеться із предстаниками енергетичних компаній.
- 18 січня Україна та США домовилися продовжити переговори у Давосі. 20 січня Зеленський заявив, що може приїхати на форум, але за умови, що будуть домовленості.
- Спецпосланці президента США Віткофф і Кушнер 22 січня поїдуть до Москви для зустрічі з диктатором Путіним.
