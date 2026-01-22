Зеленський прилетів до Швейцарії. Вдень буде зустріч із Трампом

Президент США 21 січня заявив, що хотів би зустрітися з українським президентом на форумі в Давосі

Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вилетів до швейцарського Давоса 22 січня після заяви президента США Дональда Трампа про намір зустрітися з ним. Про це медіа повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Президент на шляху в Давос", – сказав він.

Згідно з даними моніторингових каналів, зокрема Flight aware, літак президента вилетів 22 січня з польського аеропорту "Ясонка" у напрямку Швейцарії.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня Трамп заявив, що хотів би зустрітися із Зеленським, і не виключив, що той навіть сидить зараз у залі. Однак президент перебував у Києві.

Американський лідер також сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче укласти мирну угоду.

ОНОВЛЕНО О 10:35. Зеленський вже прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, повідомив прессекретар прездента Сергій Никифоров.

Зустріч президентів відбудеться орієнтовно о 14:00 за Києвом, а о 15:30 очікується виступ Зеленського.

Також президент візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery, де зустрінеться із предстаниками енергетичних компаній.

Мапа польоту (скриншот мапи flightaware)