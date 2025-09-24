Зеленский: Нам нужны глобальные правила по применению ИИ в системах вооружений
Президент Владимир Зеленский призвал разработать глобальные правила по применению искусственного интеллекта в системах вооружений. С соответствующим заявлением он выступил во время общих дебатов в Генассамблее ООН.
Глава государства заявил, что сейчас мир переживает наиболее разрушительную гонку вооружений в истории человечества, поскольку она охватывает технологии искусственного интеллекта.
"Нам нужны глобальные правила относительно того, где может применяться искусственный интеллект в системах вооружений", – сказал Зеленский.
Он убежден, что это так же важно, как и предотвращение распространения ядерного оружия. По его мнению, несколько лет пройдет и "может быть уже поздно".
Зеленский отметил, что уже сейчас запущено массовое производство простых, дешевых БпЛА, пока без ИИ, которые могут создавать "мертвые зоны" длиной в десятки километров. 10 лет назад никто не мог представить такого, сказал президент.
По его мнению, отсутствие четких правил применения ИИ в военной сфере представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности.
"Пройдет немного времени, и появятся дроны, которые смогут сбивать друг друга или атаковать критическую инфраструктуру абсолютно автономно, без участия человека. Исключение составят только те, кто будет управлять системой искусственного интеллекта", — подчеркнул глава государства.
- 12 сентября Албания объявила о назначении искусственного интеллекта на должность министра, который будет отвечать за государственные закупки.
- 19 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын осмотрел испытания боевых и разведывательных дронов и приказал усилить работу беспилотников ИИ.
