Зеленський: Нам потрібні глобальні правила щодо застосування ШІ в системах озброєнь

Президент заявив про необхідність швидкого встановлення норм використання ШІ, бо за кілька років "може бути вже пізно"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав розробити глобальні правила щодо застосування штучного інтелекту в системах озброєнь. З відповідною заявою він виступив під час загальних дебатів у Генасамблеї ООН.

Глава держави заявив, що наразі світ переживає найбільш руйнівні перегони озброєнь в історії людства, оскільки вони охоплюють технології штучного інтелекту.

"Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект у системах озброєнь", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що це так само важливо, як і запобігання розповсюдженню ядерної зброї. На його думку, декілька років мине і "може бути вже пізно".

Зеленський зазначив, що вже зараз запущено масове виробництво простих, дешевих БпЛА, поки що без ШІ, які можуть створювати "мертві зони" завдовжки десятки кілометрів. 10 років тому ніхто не міг уявити такого, сказав президент.

На його думку, відсутність чітких правил застосування ШІ у військовій сфері становить серйозну загрозу для глобальної безпеки.

"Мине небагато часу, і з’являться дрони, які зможуть збивати одне одного чи атакувати критичну інфраструктуру абсолютно автономно, без участі людини. Виняток становитимуть лише ті, хто керуватиме системою штучного інтелекту", – наголосив глава держави.

12 вересня Албанія оголосила про призначення штучного інтелекту на посаду міністра, який відповідатиме за державні закупівлі.

19 вересня повідомлялося, що Кім Чен Ин оглянув випробування бойових та розвідувальних дронів та наказав підсилити роботу безпілотників ШІ.