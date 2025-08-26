Зеленский назвал страны, в которых украинцы смогут получить множественное гражданство
Закон о множественном гражданстве в первую очередь будет распространяться на страны, в которые выехало большее количество украинцев после начала полномасштабной войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев.
"Первая очередь будет стран, где не большинство украинцев, а куда выехало большинство украинцев после начала полномасштабного вторжения", – сказал он.
По словам президента, речь идет о Германии, Польше, Чехии, Канаде и США. Закон о множественном гражданстве уже принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты.
"Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", – отметил Зеленский.
- 18 июня Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине, однако он был заблокирован группой Дмитрия Разумкова "за нарушение регламента его принятия". 12 июля президент сообщил, что в Раде ожидается разблокировка этого законопроекта.
- 1 июля Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- 11 июля в Совет поступил законопроект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин. Его должны были рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.
- 15 июля Зеленский безотлагательно подписал несколько законов, в частности о множественном гражданстве.
