Зеленский назвал страны, в которых украинцы смогут получить множественное гражданство

По словам президента, будут приняты необходимые нормативные акты к подписанному закону

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Закон о множественном гражданстве в первую очередь будет распространяться на страны, в которые выехало большее количество украинцев после начала полномасштабной войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев.

"Первая очередь будет стран, где не большинство украинцев, а куда выехало большинство украинцев после начала полномасштабного вторжения", – сказал он.

По словам президента, речь идет о Германии, Польше, Чехии, Канаде и США. Закон о множественном гражданстве уже принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты.

"Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", – отметил Зеленский.