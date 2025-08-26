Зеленський назвав країни, в яких українці зможуть отримати множинне громадянство
Закон про множинне громадянство в першу чергу поширюватиметься на країни, до яких виїхала більша кількість українців після початку повномасштабної війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.
"Перша черга буде країн, де не більшість українців, а куди виїхала більшість українців після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.
За словами президента, йдеться про Німеччину, Польщу, Чехію, Канаду та США. Закон про множинне громадянство вже прийнятий, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти.
"Це крок для ще більшої єдності українців у світі", – зазначив Зеленський.
- Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський ще у січні 2024 року. Документ визначав, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.
- 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні, однак він був заблокований групою Дмитра Разумкова "за порушення регламенту його ухвалення". 12 липня президент повідомив, що у Раді очікуються розблокування цього законопроєкту.
- 15 липня Зеленський невідкладно підписав кілька законів, зокрема про множинне громадянство.
