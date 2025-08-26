Зеленський назвав країни, в яких українці зможуть отримати множинне громадянство

За словами президента, будуть ухвалені необхідні нормативні акти до підписаного закону

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Закон про множинне громадянство в першу чергу поширюватиметься на країни, до яких виїхала більша кількість українців після початку повномасштабної війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

"Перша черга буде країн, де не більшість українців, а куди виїхала більшість українців після початку повномасштабного вторгнення", – сказав він.

За словами президента, йдеться про Німеччину, Польщу, Чехію, Канаду та США. Закон про множинне громадянство вже прийнятий, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти.

"Це крок для ще більшої єдності українців у світі", – зазначив Зеленський.