Зеленский о гарантиях: Основа – ВСУ, а Штаты готовы обеспечить страховочный механизм
Основой будущих гарантий безопасности для Украины будут вооруженные силы, а Соединенные Штаты заявили о готовности обеспечить определенный предохранительный механизм. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с датским премьер-министром Метте Фредериксен.
"Мы уже работаем в рамках Коалиции желающих и на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. Имеем такую уже мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии, подобные статье 5 (Североатлантического договора НАТО, предусматривающего о коллективной безопасности. – Ред.). И сегодня мы подробно обсудили это и возможный вклад каждой страны также был обсужден", – рассказал руководитель Украины.
Теперь, добавил он, Украина и партнеры будут наполнять это конкретикой: "Кто [из партнеров] что будет делать на суше, воздухе, на море и в киберпространстве".
Зеленский отметил, что украинская армия будет основой, ядром этой системы гарантий: "Достаточно мощная, достаточно численная, чтобы противостоять России".
Это означает необходимость в оружии и финансировании, над чем Киев работает с партнерами, отметил президент.
"Также получаем сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно", – подытожил глава государства.
- 30 августа президент США Трамп заявил, что Штаты не будут отправлять своих военных в Украину, но будут помогать Европе в реализации гарантий безопасности.
- 1 сентября министр обороны Германии раскритиковал заявление главы Еврокомиссии по направлению войск партнеров в Украину.
- На следующий день руководитель Финляндии Стубб заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины, но перед тем, как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение.
- 3 сентября НАТО Рютте заявил, что 4 сентября или "вскоре после этого" ожидает ясности о том, какие гарантии безопасности Европа сможет предложить Украине после окончания полномасштабной войны.
Комментарии (0)