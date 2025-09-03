Зеленский о гарантиях: Основа – ВСУ, а Штаты готовы обеспечить страховочный механизм

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Основой будущих гарантий безопасности для Украины будут вооруженные силы, а Соединенные Штаты заявили о готовности обеспечить определенный предохранительный механизм. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с датским премьер-министром Метте Фредериксен.

"Мы уже работаем в рамках Коалиции желающих и на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. Имеем такую уже мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии, подобные статье 5 (Североатлантического договора НАТО, предусматривающего о коллективной безопасности. – Ред.). И сегодня мы подробно обсудили это и возможный вклад каждой страны также был обсужден", – рассказал руководитель Украины.

Теперь, добавил он, Украина и партнеры будут наполнять это конкретикой: "Кто [из партнеров] что будет делать на суше, воздухе, на море и в киберпространстве".

Зеленский отметил, что украинская армия будет основой, ядром этой системы гарантий: "Достаточно мощная, достаточно численная, чтобы противостоять России".

Это означает необходимость в оружии и финансировании, над чем Киев работает с партнерами, отметил президент.

"Также получаем сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно", – подытожил глава государства.