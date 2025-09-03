Зеленський про гарантії безпеки: Основа – ЗСУ, а Штати готові забезпечити страхувальний механізм
Основою майбутніх безпекових гарантій для України будуть збройні сили, а Сполучені Штати заявили про готовність забезпечити певний запобіжний механізм. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з данською прем'єр-міністеркою Меттою Фредеріксен.
"Ми вже працюємо в межах Коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії, подібні до статті 5 (Північноатлантичного договору НАТО, що передбачає про колективну безпеку. – Ред.). І сьогодні ми детально обговорили це і можливий внесок кожної країни також було обговорено", – розповів керівник України.
Тепер, додав він, Україна й партнери наповнюватимуть це конкретикою: "Хто [з партнерів] що буде робити на суші, повітрі, на морі й у кіберпросторі".
Зеленський зауважив, що українська армія буде основою, ядром цієї системи гарантій: "Достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії".
Це означає необхідність у зброї та фінансуванні, над чим Київ працює з партнерами, зауважив президент.
"Також маємо сигнали зі США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо", – підсумував глава держави.
- 30 серпня президент США Трамп заявив, що Штати не відправлятимуть своїх військових до України, але допомагатимуть Європі у реалізації гарантій безпеки.
- 1 вересня міністр оборони Німеччини розкритикував заяву глави Єврокомісії щодо спрямування військ партнерів до України.
- Наступного дня керівник Фінляндії Стубб заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду.
- 3 вересня НАТО Рютте заявив, що 4 вересня або "невдовзі після цього" очікує ясності про те, які гарантії безпеки Європа зможе запропонувати Україні після закінчення повномасштабної війни.
